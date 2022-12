Traffico Roma del 07-12-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti sono segnalate in carreggiata esterna tra laFiumicino a via Tuscolana in interna si sta in coda tra per fare Salaria tra Settebagni e Prenestina trafficato del percorso Urbano della A24 da Portonaccio a Viale Palmiro Togliatti verso raccordo in tangenziale si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria Tiburtina Portonaccio in via Salaria direzione Stadio Olimpicointenso sul lungotevere tra Ponte Vittorio Emanuele II ponte Garibaldi verso Ponte Testaccio in uscita dasi rallenta sulla via Flaminia da via Cassia al raccordo e poi sulla Cassia a partire da via dei Due Ponti fino al Raccordo Anulare code sullaFiumicino da via della Magliana a ...