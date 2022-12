Speciale Viaggi delle Feste | pronti per il Natale?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dall’Avvento all’Epifania, qualche suggerimento per trascorrere una vacanza magica In montagna sulla neve fresca di stagione, oppure a tavola tra cene di gala e brindisi. Nella Spa tra una coccola e l’altra, o ancora a teatro in una location magica. Come trascorrere lenatalizie? Qualche idea per vivere questo periodo magico, dall’Avvento all’Epifania, in location top e paesaggi da incanto. DIVERTIMENTO SULLE PISTE L’Avvento e il periodohanno il potere di rendere ancora più romantico e suggestivo il Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto in Alto Adige. Il grande albero di, le decorazioni curate, il fuoco acceso e l’atmosfera tirolese accolgono gli ospiti in un ambiente caldo e familiare, intimo e accogliente. Pochi passi dall’hotel e ci si ritrova in quota! Il Bad Moos sorge infatti accanto ...