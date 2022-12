Calciomercato.com

Commenta per primospagnole per Adama Soumaoro . Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , sul 30enne difensore del Bologna è forte l'interesse del, chiamato a fare un grande mercato per ...Secondo Fichajes , anche il Betissta osservando con attenzione Aouar e vorrebbero sfruttare l'ottimo rapporto tra il giocatore e Fekir per portare la mezzala in Andalusia , alla corte di ... Siviglia, sirene inglesi per Bono | Mercato La Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata rispetto alle forti sirene dalla Premier ed è pronta a blindare Amrabat Redazione VN Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Sofyan Amrabat è l'oggetto d ...Le sirene spagnole iniziano a risuonare forti e chiare dalle parti del Bologna per un titolare di Thiago Motta.