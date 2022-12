Sciolto il Parlamento e coprifuoco in tutto il Paese È un golpe | cosa succede in Perù

Corriere della Sera

Golpe in . Il presidente hailche stava per destituirlo per 'incapacità morale' e ha dichiarato lo stato di emergenza in quello che i media peruviani denunciano come 'un colpo di stato' in atto nel Paese. In ...Had'autorità ile ha proclamato lo Stato di emergenza. È scattato anche il coprifuoco dalle 22 alle 4 del mattino. Nessuno può uscire per strada, sospese tutte le attività. ... «Golpe in Perù»: sciolto il Parlamento, dichiarato lo stato di emergenza L’annuncio è stato formulato alcune ore prima dell’inizio di una seduta del Parlamento in cui si sarebbe discussa la destituzione del presidente ...Tensione in Perù: il presidente Pedro Castillo ha sciolto il Parlamento e ha dichiarato lo stato di emergenza in quello che i media peruviani denunciano come «un golpe» in atto ...