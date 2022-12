(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Serata no per Cristiano: 74 minuti in panchina, non fa gol mentre il suo sostituto,, segna una tripletta: ecco idei mancatimenti e la fuga negli spogliatoi

ilGiornale.it

... dopo quasi un mese di grande trambusto, il fenomenale calciatore portoghese, Cristiano, ... Il campione è stato oggetto di grandi discussioni, tra chi lo ha reputato unnei confronti ...... e che come team principal si è assunto il compitodi difendere a spada tratta e a ogni ... I risultati si vedono: Kean (che Paratici aveva fatto fuori) al posto di, giovani come ... Ronaldo l'ingrato, perché non festeggia con Ramos e i compagni Serata no per Cristiano Ronaldo: 74 minuti in panchina, non fa gol mentre il suo sostituto, Ramos, segna una tripletta: ecco i perché dei mancati festeggiamenti e la fuga negli spogliatoi ...L'ingresso in campo di Ronaldo al 73' è stato umiliante. Santos si è regalato una notte da Spalletti con Totti ...