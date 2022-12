“Quei due | cosa combinano” GF Vip 7 | lui e lei | Signorini svela la nuova coppia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Alfonso, la rivelazione del conduttore fa il giro del web. I fan del GF Vip non fanno che parlare di loro. Riflettori che dunque restano ben accesi per capire se davvero si può parlare o meno di unascintilla scoccata tra i due concorrenti. Ospite di Casa Chi, Alfonsoha provato ad aggiornare il pubblico sulle ultime novità accadute davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. La rivelazione di Alfonsosu Oriana Marzoli e Luca Onestini. Ebbene si, avete capito proprio bene. Nella casa del GF Vip non è mai dato nulla per scontato. Dalle ultime vicende accadute in casa, pare che l’influencer spagnola abbia rivolto espliciti apprezzamenti nei riguardi del concorrente. E no, le sue parole non erano dirette ad Antonino Spinalbese. Dal canto suo, Luca Onestini pare abbia ...

SardiniaPost

Davanti alla Commissione Giustizia del Senato, il ministro ha detto basta asuoi ex colleghi ... La riprova Il segretario uscente Dem non ci ha pensato suvolte a disegnare uno scenario ......esse per via telefonica o telematica proprio al fine di alzare il livello di attenzione in... Da qui la proposta di sinergia tra leIstituzioni che, lavorando insieme, potranno coinvolgereil ... Manovra: Foti (Fdi), 'Bonomi e Landini Attenti a quei due' - sardiniapost «Signori miei, appare chiaro che oggi non è solo il Nursing Up che da due anni a questa parte rilancia i dati ufficiali dai quali risulta che i medici, in Italia, come numero, sono linea rispetto alla ...Ancora sangue sulle strade della Penisola, e le vittime sono giovanissime: due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada ...