Porte girevoli | il M5s presenta un report a Bruxelles | “I conflitti d’interesse inquinano la democrazia | serve una normativa Ue efficace”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un sito web e un white paper per “aumentare la consapevolezza” sul tema dellee “sensibilizzare i cittadini a denunciare casi piccoli e grandi die influenze delle lobby“. L’europarlamentare del Movimento 5 stelle Sabrina Pignedoli hato in conferenza stampa adue nuove iniziative sulla questione di cui ha fatto una bandiera: il contrasto al fenomeno dei funzionari pubblici che “abbandonano i loro incarichi per nuovi impieghi nelle aziende private o diventano lobbisti negli stessi settori che prima dovevano controllare”. Situazioni che accomunano nomi di primo piano, dall’ex premier italiano Matteo Renzi all’attuale ministro della Difesa Guido Crosetto, fino all’ex presidente della Commissione Josè Barroso. “I ...

Il Fatto Quotidiano

... evitare interazioni sociali, fissarsi su dettagli precisi o avere comportamenti evidentemente strani (senza fare troppi spoiler, vi dico solo che per riuscire a passare oltre ledeve ...... tavolini in pietra su cui troneggiano libri di Phaidon da sfogliare con in mano un flute di champagne,a persiana che possono essere inclinate per aprire o sigillare lo spazio, letti ... Porte girevoli, il M5s presenta un report a Bruxelles: “I conflitti d’interesse inquinano la… Gennaio è da sempre stato il mese delle porte girevoli per gli attaccanti della nostra Serie A. La Sampdoria pensa a come reagire dopo una prima parte di campionato difficilissima: il primo nome sulla ...Sono gender fluid e appoggiano le campagne Lgbtq+. Nate in Giappone ora sbarcano in Europa e anche in Italia. Il comparto del social marketing nel nostro ...