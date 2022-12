Panetta Bce | «Criptovalute | sì a regole per tutelare risparmiatori e stabilità finanziaria»

Corteggiato tanto e invano, con un curriculum costruito per fare il banchiere centrale,ha ...dell'esecutivo al ruolo che la Banca d'Italia può giocare all'interno degli equilibri dellao ...Lo ha affermato Fabio, membro del Comitato esecutivo della, in occasione di un evento presso la London Business School. L'intervento delle Banche centraliha anche sostenuto che '...Panetta: non producono benefici per la società e non hanno valore intrinseco. Le valute digitali volevano rivoluzionare i pagamenti ma sono diventate la bolla speculativa di una generazione ...Discorso alla LBS. Secondo l’esponente del Comitato esecutivo dell’Eurotower la fiducia non può essere sostituita dalla fede in un algoritmo ...