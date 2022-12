One UI 5 0 rilasciata per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I tabletdi solito non ricevono la stessa attenzione degli smartphonequando si tratta di aggiornamenti del firmware, ma quest’anno è stato un po’ diverso. Le linee deiTab S7 e Tab S8 hanno già ricevuto la One UI 5.0 ed il colosso di Seul sta adesso provvedendo all’aggiornamento di un altro dispositivo. Come riportato da ‘SamMobile‘, la società asiatica ha iniziato ad implementare Android 13 con la One UI 5.0 per ilTab S6(più specificamente, l’OEM sudcoreano ha rilasciato la One UI 5.0 per l’aggiornamento 2022 del Tab S6LTE, con numero di modello SM-P619). L’upgrade è identificato dalla versione firmware P619XXU1BVK6 ed include la patch di sicurezza di novembre 2022. Al momento, l’aggiornamento ...