Napoli | la truffa delle multe false sul parabrezza | il trucco dell’Iban “del Comune”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il verbale è quasi identico a quello emesso dai vigili urbani deldi. Ma lefasulle depositate suiautomobili in sosta riportano un Iban differente da quello del municipio del capoluogo campano. È questa l’inedito tentativo diai danni dei cittadini e reso noto dalla polizia locale che ha esortato gli automobilisti a «prestare la massima attenzione». Alcuni soggetti, infatti, starebbero producendo verbali fasulli depositati sulle automobili in sosta in cui si chiede il pagamento di somme da versare su un conto corrente differente – di fattura e tipologia diversa – rispetto a quello delnapoletano. Nel frattempo, fanno sapere gli agenti, «sono in corso attività investigative per l’individuazione dei ...

