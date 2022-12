Euronews Italiano

, che ha detto di essere in contatto con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, ha ... "penso anche per un principio di tutela delle persone e parlo proprio deiche arrivano. Non ...Da, nostro primo interlocutore, nessuna iniziativa per spingere il Governo a far partire i ... in Fvg arrivi raddoppiati rispetto al 2019 TEMI: cara gradisca Linda Tomasinsig... Migranti: Fedriga, riammissioni partano il prima possibile Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. (ANSA) - TRIESTE, 07 DIC - "Mi auguro che le riam ...L’anno non è ancora terminato, ma il record è già stato raggiunto. Già, perchè dall’inizio dell’anno sino a ieri il numero degli ...