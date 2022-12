Maxibonus natalizio da 5500 euro | Conte alle Iene | “Devolviamo quei soldi alle scuole in difficoltà | io lo faccio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Diamo un gesto simbolico per leche sono senza dotazioni e che il governo sta chiudendo. Metto il mio bonus a disposizione per loro”. È la risposta del leader M5s Giuseppeall’inviato delleFilippo Roma, che fuori dal Parlamento ha chiesto a deputati e senatori spiegazioni sull’utilizzo delda 5.500per tablet, smartphone e pc destinato ai deputati. Tra i leader intervistati, l’ex premier ha lanciato la proposta di trovare una scuola inche necessiti di aiuti a cui devolvere il loro bonus. Si ricorderà che il M5s era stato molto criticato per il fatto di aver votato il 24 novembre scorso a favore del provvedimento (con un aumento con un aumento del 120% rispetto alla passata legislatura) tramite il questore della ...