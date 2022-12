Mariagiovanna Maglie | Sono stata operata a causa di un aneurisma

Stiamo parlando proprio di lei:, famosa saggista ed opinionista tv. Chissà cosa sarà successo, fatto sta che sembrerebbe che l'amato volto sia in ospedale per una serie di ...Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP(@mgmaglie) December 2, 2022 I ringraziamenti per i tanti ...Fanpage.it ha contattato Mariagiovanna Maglie dopo la notizia del lungo ricovero in ospedale: “Sono stata operata a causa di un aneurisma, dalla ...Come sta Maria Giovanna Maglie Dopo aver fatto sapere ai suoi follower di essere malata e di essere ricoverata da più di due mesi ...