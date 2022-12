Juve | il Newcastle su Rabiot

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilfa sul serio e scende in campo per. I Magpies sono pronti a fare una super offerta per strappare il si del francese già...

Calciomercato Juventus, offerta bianconera per Pulisic a gennaio. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del campione del Chelsea. La squadra inglese è certamente reduce da un periodo di grandi ...E questo non fa altro che alzare l'interesse nei suoi confronti con Arsenal e, in Premier League, che potrebbero anche tentare un assalto a gennaio. Bene, ma questo è un altro discorso. Ci ...Intervistato da Radio Bianconera, il direttore di TWM Radio Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato della Juventus: "Karsdorp potrebbe arrivare sotto forma di prestito ...Calciomercato Juventus, offerta bianconera per Pulisic a gennaio. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del campione del Chelsea.