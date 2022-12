Gramellini | «Giappone fuori | ma Moriyasu ha vinto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Massimo, noto giornalista, ha elogiato il comportamento del commissario tecnico delNella sua consueta rubrica Il caffè sulla prima pagina del Corriere della Sera, Massimoha fatto un elogio al Commissario Tecnico delper il comportamento avuto al termine della sfida con la Croazia persa ai rigori: «Dapprima consola i calciatori a uno a uno, poi li arringa in gruppo e infine va sotto la curva dei tifosi, immagino già spolverata e disinfettata, per prodursi in un inchino che rimarrà una delle immagini simboliche di questi Mondiali. Si è piegato come un cric e ha tenuto la posizione per un tempo insopportabilmente lungo anche per chi non ha problemi d’artrosi. In base al codice non verbale del suo paese, era un modo per dire: io vi rispetto. Ecco, ...