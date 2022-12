Gf Vip 7 | Attilio Romita confessa a sorpresa l’interesse per una Vippona | “Vorrei portarla nel van e…” La piccata reazione della compagna

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sta per nascere un altro flirt, all’internoCasa del Grande Fratello Vip 7? Dopo la parentesi Wilma Goich – Daniele Dal Moro, ancheha pensato bene di cedere al fascino di unadi avventura. Ebbene sì, parliamo di Sarah Altobello, una delle ultime arrivate nella Casa del Gf Vip. L’ex naufraga aveva fatto il suo ingresso palesando proprio di un interesse nei confronti del giornalista, che gentilmente aveva ringraziato per le avance ricevute. Ne è passato di tempo da quel giorno, e infatti, piano piano parrebbe proprio chesi sia preso una bella cotta per lei. Lo hato ad Antonino Spinalbese, di non essere più così indifferente al fascinoAltobello: Senti Antonino, prima ero imperturbabile, adesso però comincio ad ...