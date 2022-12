Cop15 sulla biodiversità | l’allarme del WWF | l’ultima occasione per un accordo efficace a tutela della natura

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Oggi, 7 dicembre, a Montreal, in Canada, inizia la conferenzadelle Nazioni Unite. I leader mondiali e i responsabili delle decisioni avrannoopportunità del decennio per approvare un piano globale per la protezione e il ripristinoe cercare di rispettare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile posti dalle Nazioni Unite. Il WWF segnala quanto sia fondamentale in questariuscire a raggiungere un ambiziosoglobale per salvare i nostri sistemi di supporto vitale, o la salute del nostro Pianeta, da cui dipende la nostra, sarà sempre più a rischio. Per questo ha pubblicato un documento di raccomandazioni per un esito positivo. La quantità di ...