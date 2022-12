Movieplayer

Dafino a George Clooney , passando per Jason Statham e Daniel Day - Lewis , ecco qui un gallery su 15 famosissimi attori che hanno rischiato di perdere la vita sul set. Se la gallery ...Un milione di modi per morire nel West, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy Commedia con Seth McFarlane e. Una donna spericolata aiuterà un uomo mite a riscattarsi. FILM ROMANTICO DA ... Charlize Theron su Mad Max: Fury Road: "Gli attori non devono subire traumi pur di realizzare un buon film" Anya Taylor-Joy ha raccontato che non si è confrontata con Charlize Theron prima delle riprese di Furiosa, lo spin-off di Mad Max ...Ha infatti rivelato che lei e Charlize Theron non si sono mai viste, forse per rispetto reciproco e che forse si incontreranno a breve, in occasione del tour stampa della pellicola. Sicuramente un ...