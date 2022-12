Antalyaspor-Napoli | la probabile formazione scelta da Spalletti | sorpresa Di Lorenzo

Tutto in diretta su Sky Sport: ecco le date e gli orariin pay per view mercoledì 7 dicembre ore 18.45 , stadio di Antalya ATALANTA - EINTRACHT FRANCOFORTE venerdì 9 dicembre ore ...Tramite i profili social ufficiali, la SSCricorda la partita in programma questa sera alle ore 20:45 contro l'Antalya. Comments commentsAntalyaspor-Napoli, la probabile formazione scelta da Spalletti, anticipata dalla redazione di Sky Sport . Juan Jesus non è al meglio e Di Lorenzo potrebbe prendere il suo posto al centro della difes ...Il Napoli ha postato la foto di Pirlo e Spalletti dai suoi canali social. Il tecnico bresciano, attualmente al Karagumruk, nel campionato turco, ha fatto visita al gruppo di Spalletti oggi in allename ...