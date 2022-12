(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sofyanè stato sicuramente uno dei protagonisti della clamorosa vittoria del Marocco sullaagli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Il centrocampista della Fiorentina si è infatti ...

Sofyanè stato sicuramente uno dei protagonisti della clamorosa vittoria del Marocco sulla Spagna agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Il centrocampista della Fiorentina si è infatti messo ...La partenza di quest'ultimo ha fattola piazza, ma il ds Pradè giura che si è trattato di ... Per quello c'è, che ha finito il campionato scorso in forte crescita, ricordando quasi il ... Amrabat fa infuriare la Spagna: Gavi vittima del messaggio social Il centrocampista della Fiorentina, dopo la grande prestazione agli ottavi di finale con il suo Marocco, ha ricondiviso su Instagram alcuni messaggi contro la squadra di Luis Enrique ...