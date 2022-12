Uomini e Donne oggi 6 dicembre 2022 | Maria De Filippi contro corteggiatrice

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nella puntata didiandrà in onda l'ultima parte della registrazione effettuata lo scorso 30 novembre. Le anticipazioni svelano che tornerà la sfilata del parterre femminile del Trono Over. Le dame si metteranno in gioco e sfileranno sulla passerella per cercare di conquistare la vittoria. A giudicare le varie esibizioni saranno i Cavalieri che, alla fine, decreteranno come vincitrice Cristina Tenuta. La 43enne romana è in attesa di fare nuove conoscenze dopo aver interrotto la frequentazione con Armando Incarnato. Non mancheranno i commenti di Tina Cipollari all'esibizione di Gemma Galgani. Conclusa la sfilata si passerà alle vicende dei tre tronisti.Debacchetta Carola Carpanelli: il commento su Federico di UeD Il pubblico di ...