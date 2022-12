(Di martedì 6 dicembre 2022) Renzi e Calenda sono sempre lì. All’assemblea tenutasi a Milano di Italia Viva Matteo Renzi insiste: “lo sanno gli amici del Pd lombardo: se Majorino decide di fare il vice della Moratti, noi insi vince e dopo 30 anni lacambia colore. Io ci credo fino all’ultimo”, dice. Insi va verso verso l’intesa Pd-M5S nonostante Renzi. Confronto serrato per ricostruire l’asse giallorosso Senza nessuno sprezzo del ridicolo, con i sondaggi ormai a disposizione di tutti, il cosiddetto Terzo polo propone al Partito democratico di fare da vice nonostante abbia il doppio dei voti. Farebbe ridere se non ci fosse di mezzo la serissima opportunità di strappare Regionealla destra dopo quasi trent’anni e se questa patetica strategia di logoramento nei confronti del Pd non fosse fatta sulla pelle dei ...

LA NOTIZIA

A questo riguardo Fitch ha alzato di 100 punti base le sue stime sul tassodelle manovre diche vede ora al 5% per la Fed e al 3% per la Bce. Ancora maggiore, di 150 punti base, la ...Considerando ildella prima parte della rivisitazione di quel capitolo iconico, e i grandi ... e di fatto la sperimentazione è più un fattore di curiosità che non dinecessità . Lo ... Stretta finale Pd-M5S in Lombardia In Lombardia si va verso verso l'intesa Pd-M5S nonostante Renzi. Confronto serrato per ricostruire l'asse giallorosso.Come è ormai tradizione, il Parlamento ha in agenda l'appuntamento del voto sulla legge di bilancio a cavallo delle festività natalizie. Anche se i veri protagonisti saranno solo i deputati. Che entro ...