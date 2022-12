Stefano Bettarini si scaglia contro Alfonso Signorini a causa di Ginevra

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 che è andata in onda in prima serata proprio ieri, lunedì 5 dicembre 2022, ha portato non poche polemiche. Principalmente il riferimento è tutto riservato alla decisione di mandareLamborghini in quarantena per poi farla tornare come ospite in casa per una settimana. Il tutto nonostante la cantante sia stata squalificata ormai molti mesi fa. Tra i tanti a non apprezzare questa scelta, si è unito un ex vippone che aveva già dimostrato disappunto nei confronti della visibilità suin barba alla squalifica. Stiamo parlando diche, al tempo, quando era anche lui concorrente, venne squalificato pure lui, senza avere le stesse possibilità della Lamborghini. GF Vip 7,si schiera duramente ...