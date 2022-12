Sofia Goggia | la donna dietro alla campionessa di sci

(Di martedì 6 dicembre 2022) È una delle eccellenze sportive italiane e nel campo degli sport invernali (sci) una sorta d’istituzione. Masotto ai riflettori e spesso sui podi mondiali, come si sente la? Proprio questa è la tematica principale dell’interessante intervista, realizzata da La Gazzetta dello Sport, di cui è stata protagonista assolutaolimpica italiana. Le parole di“Nonostante io siaolimpica e nonostante, da fuori, gli sportivi di questo livello siano visti come degli invincibili, a volte, ed è il mio caso, presentano delle fragilità incredibili. Come convivo con la mia vita? Con fatica. Con alcune parti di me facevo, e faccio tuttora, parecchia ...

SCI - Cambiamo argomento, sci, Coppa del Mondo da record per. L'azzurra conquista la seconda vittoria in due giorni a Lake Louise, sempre in discesa libera, mandando un chiaro messaggio ...Nel Super - G che ha concluso il trittico di gare della Coppa del Mondo femminile sulle nevi canadesi di Lake Louise per una voltaha dovuto inchinarsi alle altre protagoniste del Circo Bianco, in particolare all'eterna avversaria svizzera Corinne Suter.ha chiuso la sua prestazione quinta a 36/100 dalla ...La Coppa del Mondo di sci alpino ha concluso la sua tappa americana, i risultati dell'Italia: male al maschile, Goggia trascina al femminile ...Sofia Goggia guida la classifica di disciplina della Discesa libera ed è seconda in generale dopo le due vittorie in Canada, a Lake Louise.