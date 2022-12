Siena | offende e picchia la moglie davanti ai figli minori | denunciato e misura allontanamento

(Di martedì 6 dicembre 2022), 6 dic. - (Adnkronos) - Ha offeso eto laancheai, per questo un uomo di 51 anni, è stato allontanato dalla casa familiare. La, disposta dal Gip presso il Tribunale disu proposta del Pubblico Ministero, è stata eseguita dalla Polizia di di Poggibonsi. A settembre scorso la donna, senegalese, dopo l'ennesimo episodio di violenza da parte del marito, suo connazionale, si è rivolta al Commissariato di Poggibonsi per chiedere aiuto. Nella denuncia la donna, ha riferito ai poliziotti che, dopo i primi anni di un ottimo rapporto matrimoniale iniziato nel 2004, dal 2010 in poi il marito era cambiato. L'uomo, ha infatti iniziato a manifestare atteggiamenti aggressivi e sprezzanti nei suoi confronti, ...

Ha offeso e picchiato la moglie anche davanti ai figli minori, per questo un uomo di 51 anni, è stato allontanato dalla casa familiare. La misura, disposta dal GIP presso il Tribunale di Siena su proposta del Pubblico Ministero, è stata eseguita dalla Polizia di Stato. Nello scorso mese di settembre la donna, cittadina senegalese, dopo l'ennesimo episodio di violenza da parte del marito, suo connazionale, si è rivolta al Commissariato di Poggibonsi per chiedere aiuto. Nella denuncia la donna ha riferito ai poliziotti che, dopo i primi anni di un ottimo rapporto matrimoniale iniziato nel 2004, dal 2010 in poi il marito era cambiato. L'uomo ha infatti iniziato a manifestare atteggiamenti aggressivi e sprezzanti nei suoi confronti. Era arrivato anche a chiudere sotto chiave il cibo e malmenare i figli per motivi futili, come l'aspetto fisico: per sé acquistava vestiti firmati e un televisore di ultima generazione.