Secondo l’ACN | gli attacchi DDos ai siti istituzionali si intensificheranno nei prossimi mesi

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Se pensate che glidel mese di maggio a diversiitaliani siano stati il punto massimo dell’hactivismo filo-russo nel nostro Paese, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è pronta a smentirvi. Non è bastato, infatti, ilnei confronti del sito del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa, del sito della polizia di Stato: nelle prossime settimane,fonti aperte consultate dal, potrebbero intensificarsi glinei confronti di portaliche – in ogni caso – vengono considerati abbastanza innocui, gesti dimostrativi privi di reali conseguenze che non siano quella di uno stop del sito web, di un danno di immagine, di una serie di imbarazzi provvisori. In un ...