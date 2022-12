Lichtsteiner | «La Svizzera proverà a colpire il Portogallo»

(Di martedì 6 dicembre 2022) Stephanè stato una bandiera della bandiera della. Oggi la sua nazionale affronta ile lui racconta la sfida a La Gazzetta dello Sport. CHE GARA SARA’ – «Yakin, che è un ottimo tecnico, cercherà di impostarla come piace a lui: controllo della situazione, grande attenzione difensiva, momenti di pressione. E poiquando ci sarà l’occasione». NOSTALGIA – «No, perché questa è la vita. Quando sei un giocatore, sai che hai un numero limitato di anni per dare il massimo. Poi inizia una nuova vita e devi voltare pagina. Adesso penso a migliorare da allenatore, anche se continuo ovviamente a guardare le partite e ne parlo con i miei ragazzi dell’Under 15 del Basilea». L'articolo proviene da Calcio News 24.

