La Lazio blinda uno dei suoi top player | firmerà fino al 2027!

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lasta perre uno deitop. Le trattative per il rinnovo di Felipe Anderson stanno procedendo spedite verso la fumata bianca. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane si è verificata una forte accelerata su questo fronte. L’ex Porto, in scadenza attualmente nel 2024,un accordoal 2027. Felipe Anderson rinnovo 2027 Oltre ad una lunga permanenza in biancoceleste, a Felipe Anderson è stato garantito uno stipendio ritoccato verso l’alto rispetto a quello attuale, arrivando a toccare i 3 milioni di euro, bonus compresi. La squadra di Lotitouno deimigliori giocatori, in attesa di capire quale sarà il futuro di Milinkovic-Savic, un primo mattoncino è stato ...

