In Russia non si potrà più dire “gay” | pena carcere e multe salate

(Di martedì 6 dicembre 2022) La parola “gay” è stata bandita ufficialmente ine chi la pronuncerà in pubblico o ostenterà i colori arcobaleno rischiasalatissime e addirittura il. Sembra un episodio di qualche serie Netflix e invece è tutto tristemente vero. Domenica sera Vladimir Putin ha firmato il disegno di legge che estende quella già esistente (e in vigore dal 2013) contro la “propaganda gay”. Questo vuolche da ieri, 5 dicembre, sono banditi a livello nazionale tutti i film, le serie tv, le trasmissioni, le canzoni, gli spettacoli teatrali, gli eventi e i libri a tematica LGBTQI+. Coloro che violano la legge, che equipara l’omosessualità alla pedofilia, potranno essere multati fino a 400.000 rubli (£ 5.400), mentre le organizzazioni LGBTQI+ potranno essere multate fino a 5 milioni di rubli (£ 68.500). Le persone ...

