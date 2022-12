Il ritorno di Dibba | spara a zero su Juventus | Lotito e Pd

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Per sua stessa ammissione, Alessandro Di Battista mancava dalla Camera dalla fine della sua esperienza da deputato, nel 2018. Vi ha fattoieri, per partecipare nella sala stampa di Montecitorio alla presentazione del libro di Stefano Baudino «La mafia non è una cosa da adulti». E ha confermato, l'ex pasionario grillino, di non essere cambiato neanche di una virgola: sempre stentoreo e velenoso nei suoi giudizi tagliati con l'accetta, diversamente dai colleghi che il Palazzo non l'hanno abbandonato e che hanno imparato a fare i conti con le fatiche della mediazione. Così, in un pugno di minuti,se l'è presa con gli ex parlamentari che, a differenza sua, continuano a frequentare Montecitorio «perché vengono a scroccare la connessione». Poi con lache «un anno di serie B se l'è già fatto e se fossero vere ...