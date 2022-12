(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Tar Campania (I sezione) “hailproposto da Acen, Ance Campania e Ance Caserta avverso una procedura diindetta dSudche prevedeva a base d’asta un progetto senza l’applicazione del “prezzario aggiornato”. “Si tratta di un segnale chiaro ed esplicito a tutte le stazioni appaltanti di applicare prezzi correnti – afferma il presidente dell’Acen, Angelo Lancellotti – perché non è possibile chiedere al sistema imprenditoriale di supplire a manchevolezze o a risorse finanziarie ridotte per la realizzazione delle opere pubbliche. Il Tar Campania – continua Lancellotti – è stato nettissimo, condannando l’Interporto Sudanche al rimborso delle spese. I prezzi nelle procedure didevono essere ...

Il Denaro

Gara d'appalto all'Interporto Sud Europa, accolto il ricorso dei costruttori - Ildenaro.it