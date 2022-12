Adnkronos

...mensile e l'importo del reddito mensile medio sopra indicato In ogni caso la Dis - Coll ha... L'eroga la prestazione soltanto in caso di permanenza di stato di disoccupazione nonché di regolare ......delle finalità potrebbe essere quella di destinare le entrate ad un fondo previdenziale per ... la software house di, Istat e Inail, prevista nel PNRR che avrà il compito dello sviluppo, della ... Da Inps una guida alla Dis-Coll, indennità di disoccupazione mensile per i parasubordinati Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Tra le misure a sostegno del reddito per le persone che hanno perduto la propria occupazione non c'è solo la più nota Naspi, la Nuova assicurazione sociale ...Oltre finti rapporti di lavoro venivano stipulati anche finti contratti d’affitto. Tutto questo per ottenere anche prestazioni economiche dall’Inps e dall’Agenzia delle entrate, sotto forma di reddito ...