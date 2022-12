Con quante sono stato a letto | Paolo Brosio | la rivelazione choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) "donne ho avuto? Non lo so, non ci voglio neanche pensare":ha parlato della sua vita privata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "i Lunatici". Riferendosi alla sua ultima relazione, poi, ha spiegato: "Oggisingle, Maria Laura è stata l'ultima fidanzata che ho avuto, una ragazza molto più giovane di me. Cistate tante polemiche per la differenza d'età, quando entrano di mezzo i fotografi, le televisioni poi inizi a vedere il rapporto in un'altra maniera. Diventa un incubo. Ora penso a mia mamma". Sul rapporto con le donne, ha detto anche: "Se incontro una bella ragazza e mi capita di passarci una serata di sesso? Non c'è niente di male agli occhi dell'uomo, agli occhi di Dio se vuoi andare in giro a fare sesso e basta non è che sia molto bello. Più ...