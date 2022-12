Basket femminile | Serie A1 | Moncalieri domina e batte Lucca

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Si è disputato il posticipo della decima giornata del massimo campionato italianodie sul parquet dile padrone di casa hanno ospitato. Persfida importante nella corsa playoff, per le ospiti invece un match da non perdere nella corsa salvezza. Ecco come è andata. AKRONOS TECH– GESAM GAS E LUCE LE MURA79-66 Buon avvio di partita di, che trova qualche canestro e obbligaa inseguire nei primi minuti, con la prima meta del primo quarto che si chiude con le ospiti avanti di due punti. Un parziale di 12-0, però, dà il primo strappo del match per, con la sola Morrison a provare a reagire e si va al primo stop sul 29-22. È, però, ...