Arriva «Fatto in casa Live» | la diretta per Natale con Benedetta Rossi

(Di martedì 6 dicembre 2022) La food star più amata sui social e in tv sarà insabato 17 dicembre per raccontare il suo menù natalizio zero sbatti, con ricette golose e furbe, dagli antipasti al panettone rivisitato

