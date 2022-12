Virtus Bava Pozzuoli | ko senza appello | nulla da fare con la corazzata Roseto

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSconfitta meritata per lache non riesce mai a entrare in partita contro la. Un ko dove la compagine guidata da Spinelli e Tagliaferri ha chiuso con percentuali graciali al tiro perdendo nettamente tutti e quattro i parziali di tempo. Una differenza di 52 punti che offusca la buona prova offerta daappena sette giorni fa in casa contro Salerno.  Sono due i giocatori che chiudono in doppia cifra, Mehmedoviq con 13 punti e Spinelli con 12. I gialloblù riescono a tenere testa solo nei primi cinque minuti, poi, devono arrendersi ad un super Santiangeli che fa pentole e coperchi per gli abruzzesi (21-8 al 10?). Nel secondo quarto i flegrei provano a rialzarsi manon sbaglia ...

