(Di lunedì 5 dicembre 2022)sta per chiudere unquanto mai complicato. L’azzurro, infatti, ha alternato buoni risultati ad una serie incredibile di infortuni, con l’apice della sfortuna rappresentato dalla positività al Covid-19 nell’imminenza del suo esordio a Wimbledon, laddove era arrivato in finale 12 mesi prima. Tante difficoltà afisico che lo hanno fermato, rallentato e, sostanzialmente, non hanno mai permesso alta romano di essere al 100%. Non ultimo, lo stop che gli ha impedito di disputare i match di singolare della fase finale della Coppa Davis, salvo dover poi giocare il doppio al fianco di Fabio Fognini contro il Canada, anche se ben lontano da una condizione accettabile. L’attuale numero 16 del ranking mondiale ha fatto un bilancio della sua annata ai microfoni di Sky ...

OA Sport

...e Jannik, possiamo anche affermare che la loro uscita è stata legata a problemi fisici (... Per questo non c'è motivo di dubitare di un loro ritorno nell'élite del, fermo restando che la ......Berrettini ha inevitabilmente messo nel mirino il 2023. Prima tappa di allenamento (agonistico) per il tennista azzurro la ricchissima DiriyahCup, competizione per dodici eletti che ... Tennis, Matteo Berrettini: "Un 2022 infernale! Tanti problemi fisici, ma ora mi sento più forte a livello mentale" Continuano le iniziative dedicata all’Olio Nuovo. Dopo il fine settimana che ha visto l’oro verde l’assoluto protagonista dei menù dei ristoranti castiglionesi è dei giorni scorsi la piacevole giornat ...Matteo Berrettini sicuro che il primo appuntamento in Arabia Saudita sarà fondamentale per capire come sta procedendo la preparazione: "Ma è stato un anno infernale, ogni volta che mi infortunavo dive ...