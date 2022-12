“Selvaggia Lucarelli?” | Iva Zanicchi le lancia un’altra frecciatina in diretta tv | Poi un colpo di scena

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce ma…”. Ivasorprende tutti con le sue parole per. Ma senza risparmiarle unaL’attuale edizione di Ballando con le Stelle ha fatto parlare di sé, in particolar modo, per le polemiche tra giudici e concorrenti ed una delle ‘discussioni’ che ha tenuto banco dentro L'articolo “?”: Ivaleintv Poi undiNewNotizie.it.

Media Key

Di Daniele - 05/12/2022 'Quando mi attacca sempre un po' mi infastidisce ma...'. Iva Zanicchi sorprende tutti con le sue parole per. Ma senza risparmiarle una frecciatina L'attuale edizione di Ballando con le Stelle ha fatto parlare di sé , in particolar modo, per le polemiche tra giudici e concorrenti ed una ...Solo per fare alcuni esempi, di recente Guillermo Mariotto ha pesantemente offesomentre tra quest'ultima e Carolyn Smith regna il gelo smorzato solo da pesanti frecciate. In ... Chora Media presenta “Il Sottosopra”, nuovo podcast daily di Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli è al centro delle polemiche su Ballando con le stelle a causa delle discussioni con i concorrenti e i membri della giuria.La cantante non ha risparmiato una nuova stoccata alla giurata Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi proprio non si sopportano. A Ballando con le ...