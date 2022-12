Scuola | iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023 Dimensionamento | la norma e i chiarimenti

Info su https://www.miur.gov.it/web/guest/ - /- diramata - la - nota - sulle -- per - l - anno - scolastico - 2023 - 2024 - le - domande - dal - 9 - al - 30 - gennaio - prossimi Il ...Anche lealle classi prime dellaprimaria sono disciplinate, per l'a.s. 2023/24, con nota del 30 novembre. Le domande devono essere inviate attraverso il sistema "on line", dalle ...La scuola d'infanzia Lina Borgo, apre le sue porte a chiunque fosse interessato per ricevere informazioni in previsione del nuovo anno scolastico, L'Open ...Ben 46 anni di storia, generazioni di studenti da tutto il mondo e una presenza didattico-formativa di cui, a Roma, sarà davvero difficile fare a meno: chiude i battenti ...