SANREMO 2023 | FRANCESCA FAGNANI PRIMADONNA PER UNA SERATA

Dovrebbe comunque essere mercoledì, giovedì o venerdì, perché per l'apertura e la chiusura diè già stata annunciata Chiara Ferragni ): "Decideremo insieme per conciliare gli impegni di ...Anche l'influencer Chiara Ferragni, come già si sapeva, sarà un'altra co - conduttrice di: Amadeus ne aveva già confermato la presenza nella prima Serata, martedì 7 febbraio, e nella ...Francesca Fagnani sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo. La Belva di Rai 2 affiancherà Amadeus al Teatro Ariston. E' il secondo nome dopo quello di Chiara Ferragni ...La cantante Giorgia sarà tra i big in gara a Sanremo 2023 e lei stessa ha svelato via social quale sarebbe stata la reazione di suo padre, anche lui musicista, all’annuncio della sua partecipazione ...