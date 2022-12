Mercato Napoli | proposto Marcus Thuram

La Repubblica

'Siamo lieti di poter ufficialmente inaugurare questo nuovo collegamento dall'aeroporto di, ... 'La compagnia si conferma agile, aperta a cogliere le opportunità dele risponde ...... considerando anche il - 18,9 milioni del bilancio 2020, ilha registrato un rosso di 129,8 milioni di euro. L'impatto ampiamente positivo delestivo sui conti, oltre al ritorno in ... Mondiale e mercato il nuovo Napoli può nascere a gennaio Con la sessione di mercato di gennaio ormai alle porte le squadre europee sono concentrate sui prossimi colpi da mettere a segno. In quest’ottica anche il Napoli si guarda intorno alla ricerca di ...(TUTTO mercato WEB) Home » News Calcio Napoli » Allenamento mattutino per il Napoli: ospite speciale per Spalletti. Il Napoli torna in campo al Regnum Carya di Belek per continuare la sua preparazione ...