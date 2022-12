(Di lunedì 5 dicembre 2022) Johnha vinto 154 titoli, 77 in singolare e 77 in doppio. Ha raggiunto la vetta in entrambe le classifiche, ma c'è una cosa che più di tutte lo rende fiero in una carriera da leggenda. Non è ...

E' l'aver riportato negli Stati Uniti l'per la Coppa Davis. Primo per partite giocate e vinte ...l'ha alzata cinque volte l'insalatiera. L'ultima nel 1992 dopo aver giocato, il 5 ...... da Boris Becker , passando per Johnfino ad arrivare a Steffi Graf e André Agassi , di cui ... LE ORIGINI DEL SUOPER IL TENNIS: DALLE PRIME ESPERIENZE AL CIRCOLO TENNIS 'LE CASCINE', ... McEnroe e l'amore per la Davis: 30 anni fa l'ultima partita John McEnroe ha vinto 154 titoli, 77 in singolare e 77 in doppio. Ha raggiunto la vetta in entrambe le classifiche, ma c'è una cosa che più di ...Due trevigiani fanno rivivere i campionissimi degli anni ‘70, con divise e racchette d’annata. Da Roma a Wimbledon la loro fama è cresciuta: «Le tivù ci rincorrono e siamo finiti sulla BBC e Usa Today ...