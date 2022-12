Agenzia ANSA

"Migliorare la, contrattare le riforme": è lo slogan dell'assemblea nazionale di delegate e delegati convocata dallail 15 dicembre a Roma per ribadire il giudizio articolato del sindacato di via Po sul ..."Migliorare la, contrattare le riforme'. Si terra' a Roma l'Assemblea nazionale dellail 15 dicembre per ribadire il giudizio articolato sul Ddl Bilancio e incalzare Governo, gruppi parlamentari e ... Manovra: Cisl, 15/12 assemblea nazionale per migliorarla - Economia "Migliorare la manovra, contrattare le riforme": è lo slogan dell'assemblea nazionale di delegate e delegati convocata dalla Cisl il 15 dicembre a Roma per ribadire il giudizio articolato del sindacat ...Ce ne è uno, la Cisl, che vorrebbe di meno e infatti non parteciperà a ... aggiungendo indecisione all'indecisionismo di Landini e al cerchiobottismo. Il paradosso è che una manovra piena di tagli e ...