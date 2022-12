Maltempo al Sud | oggi allerta arancione in Puglia e gialla in altre 6 regioni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Continua ilnel Sud Italia. La Protezione Civile ha emanato perun’per lapersei: Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Sicilia e Umbria.anche per la costa ferrarese, emessa per, domenica 4, e domani, lunedì 5 dicembre. Allagamenti e disagi ieri nel Catanzarese a causa di un nubifragio, nel Messinese la forte pia ha provocato delle frane e alcune famiglie sono rimaste isolate (LE PREVISIONI).

Fortenella notte al, colpita anche Napoli Il miglioramento che è avanzato verso la nostra Penisola a partire da questo pomeriggio ha seguito una notte particolarmente turbolenta sulle ...- Nubifragi e trombe d'aria hanno causato allagamenti, frane e smottamenti in Puglia, Calabria e Sicilia. Dal pomeriggio operativa l'unità di crisi. Wwf: Italia perde 2 metri quadrati al secondoMeteo - Maltempo intenso con grandine ha colpito nelle scorse ore Napoli; instabilità anche su Ischia, ma senza danni rilevanti, i dettagli ...AGGIORNAMENTO ORE 10,40. CALABRIA, TROMBA D'ARIA AD ISOLA CAPO RIZZUTO. Tra la notte e l'alba il maltempo ha colpito duro in Calabria e nel Crotonese una tromba d'aria ha provocato ingenti danni ad Is ...