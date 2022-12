L’annuncio dello scioglimento della polizia morale è solo propaganda del regime iraniano per ora

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nel fine settimana le autorità iraniane hanno annunciato di valutare una modificalegge che obbliga le donne a indossare il velo islamico, l’hijab. Le dichiarazioni delsono vaghe e non è chiaro in cosa consista il cambiamento, quanto sarà radicale e quanto invece rimarranno rigide le norme sull’abbigliamento femminile. Secondo il New York Times, ad esempio, un canale televisivo di Stato avrebbe spiegato che queste informazioni sono state estrapolate dal contesto e non è vero che il governo si sta tirando indietro dalla legge sull’hijab obbligatorio. Almeno però è un segnale di apertura dopo mesi di proteste represse con la violenza. L’obbligo del velo, infatti, è stato il punto di partenza delle proteste iniziate ormai undici settimane fa, dopo la morte in carcere di Mahsa Amini, giovane donna arrestata a Teheran – proprio perché non ...