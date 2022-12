Influenza a Roma | i pediatri | «Si diffonde velocemente tra i bambini | difficile distinguerla dal Covid»

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nell’ultima settimana l’incidenza dell’nella fascia 0-4 anni è aumentata del 25%. E asono raddoppiati gli accessi al Pronto Soccorso, anche se il picco deve ancora arrivare. Ma soprattutto, racconta oggi l’edizionena di Repubblica, le famiglie prendono d’assalto i numeri dei. E, come svela una fonte del Servizio Sanitario Nazionale, c’è chi viene ricoperto d’insulti su Whatsapp o messo alla gogna sui social network. Nel Lazio l’incidenza è in totale a 7,98 pazienti ogni mille, ma è già a 26,5 nella fascia 0-4 anni e a 15,1 in quella 5-14. Il picco è previsto per i primi mesi del 2023. Teresa Rongai, segretario provinciale della Federazione Italiana medicidi, spiega in un’intervista che la malattia si stando ...