Indie Live Expo Winter 2022 | ecco i vincitori Unpacking è Game Of The Year

Leggi su screenworld

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Si è tenuto nel corso del weekend in ben due dirette streaming l’, che ogni anno premia i giochi indipendenti che più hanno lasciato il segno nel panorama videoludico e promuove i titoli di prossima uscita sviluppati da studios più o meno famosi. Tra idi questa edizione, che elencheremo in questo articolo, c’è anche, che si è aggiudicato il premio come Best Shorte quello comeOf The. Idell’sono dunque:Of The(Witch Beam, ...