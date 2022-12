Globalist.it

Il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer si è impegnato ad abolire la Camera dei Lord in caso di vittoria nelle prossime elezioni politiche del Regno Unito, previste per la fine del 2024. 'E' ...No, adesso si fa largo la corrente che non c'era: i, appunto. Un gruppo tosto, ambizioso, che non ha per tema solo il lavoro (comunque tema fondamentale).un "Paese a misura degli ... I laburisti vogliono abolire la Camera dei Lord. Starmer presenta ‘agenda’ con al centro la devolution Starmer si è impegnato ad abolire la Camera dei Lord in caso di vittoria nelle prossime elezioni politiche del Regno Unito, previste per la fine del 2024.Lo spostamento della decisione sul presidente Copasir a martedì prossimo mette la lente di ingrandimento sugli equilibri funambolici tra ...