Grande Fratello Vip 7 | ventesima puntata | commenti a caldo

Oggi lunedì 05 dicembre è ungiorno per il software di Google . L'azienda ha rilasciato l'ultimo Pixel Feature Drop ...di questa portata ad arrivare sul Pixel 7 Pro e sul suominore, il ...Edoardo Tavassi rispetta pienamente Micol Incorvaia , per questo motivo non vuole forzarla ad avere qualcosa di più nella Casa delVip con tutti gli occhi puntati addosso. La decisione di Tavassi sul rapporto con Micol Tavassi ha confidato che non tenterà più un particolare tipo di approccio perché Micol è molto ...Jessica Selassié è stata una vincitrice annunciata della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, poiché era stata sempre la prima nel gradimento del pubblico da casa. Infatti, la sua vittoria non ha ...Nella ventesima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.