De Laurentiis | «Governo sempre assente | i conti non tornano»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Ilstato, benché il nostro gettito fiscale sia importantissimo. Molta gente soffre, non riesce ad arrivare a fine mese. Questa è una storia che è peggiorata ma che èesistita. Quale è la panacea per far stare calmi e buoni tutti? Il calcio”. Lo ha detto il presidente del Napoli, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.